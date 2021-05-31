Tatil sezonunu açan oyuncu Seda Bakan, derin dekolteli elbisesiyle beğeni topladı
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Tatil sezonunu açan oyuncu Seda Bakan, derin dekolteli elbisesiyle beğeni topladı

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Tatil sezonunu Ege kıyılarında açan güzel oyuncu Seda Bakan çiçekli derin dekolteli çiçekli elbisesiyle hayranlarını mest etti.

Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemde sık sık gündeme geliyor. Müzisyen Ali Erel ile Ekim 2014 tarihinde dünyaevine giren Seda Bakan, 2019 yılında ise ilk kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Ünlü oyuncu Seda Bakan, minik kızı Leyla ve kız arkadaşlarıyla birlikte şimdilerde Ege kıyılarında keyifli vakit geçiriyor.

DERİN DEKOLTELİ ELBİSENİNE BEĞENİ YAĞDI

Tatil keyfi yapan Bakan, yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Bikinili pozlarından sonra derin dekolteli ve yırtmaçlı dekolteli elbisesiyle pozlar veren Bakan'a hayranlarından beğeni yağdı. Göğüs dekolteli ve derin bacak yırtmaçlı karelerini Instagram sayfasından paylaşan bakan kısa sürede binlerce yorum aldı.

Tatil sezonunu açan oyuncu Seda Bakan, derin dekolteli elbisesiyle beğeni topladı
Tatil sezonunu açan oyuncu Seda Bakan, derin dekolteli elbisesiyle beğeni topladı
Tatil sezonunu açan oyuncu Seda Bakan, derin dekolteli elbisesiyle beğeni topladı
Tatil sezonunu açan oyuncu Seda Bakan, derin dekolteli elbisesiyle beğeni topladı
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