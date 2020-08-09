Tatil sevdası korona virüsü unutturdu, plajlar doldu taştı Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızkumu Plajı havanın kapalı olmasına rağmen doldu taştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızkumu Plajı havanın kapalı olmasına rağmen doldu taştı. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve maske kullanımının da azınlıkta olduğu plajda yerli ve yabancı turistler hem yüzdü hem de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu görüntü akıllara tatil sevdasının korona virüsü unutturduğunu getirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 27 kilometre mesafede bulunan Turistik Orhaniye Mahallesi'nin simgesi Kızkumu Plajı havanın kapalı olmasına rağmen doldu taştı. Turist kafilelerinin de Kızkumu Plajına akın akın gittiği ve hiçbirinin maske takmadığı gözlemlendi. Yol kenarında park eden araçlar da en az 2 kilometrelik mesafe oluşturdu. Dünyaca ünlü plajın girişinde bir denetim olmaması ve vatandaşların yapılan uyarıları dikkate almaması tatil sevdasının korona virüsü unutturduğunu düşündürdü. - MUĞLA

Kaynak: İHA