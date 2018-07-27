Tatil İçin Mykonos'a Giden Nusret Gökçe, Büyük İlgi Gördü
Ünlü et lokantaları zinciri sahibi Nusret, tatil için gittiği Mykonos adasında büyük ilgi gördü.
Kendine has eti tuzlama hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe, tatil için gittiği Mykonos adasında görüntülendi. Ünlü iş adamı tatilini geçirdiği bölgede büyük ilgi gördü.
HOLLYWOOD STARI MUAMELESİ GÖRDÜ
Bir grup arkadaşıyla birlikte yaz tatilini geçiren Nusret, kelimenin tam anlamıyla "Hollywood starı" muamelesi gördü. Gittiği her yerde çevresi onu tanıyanlarla çevrilen Nusret, ricaları kırmayıp isteyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
EN SEKSİ BEKAR LİSTESİNE GİRDİ
35 yaşındaki Nusret, New York Post'un hazırladığı 'En seksi ve gözde 25 bekar' listesinde yer almıştı.
Bol bol güneşlenip denize giren Nusret'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
YORUMLAR (8)
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Adam KORKULUK gibiCevap Yaz Yayından Kaldır
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şaka gibi karakter :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ŞOYLE BIR ALICI GÖZLE BAKTIM YAKIŞIKLIYMIŞ BENI ALIRMI KI :)Cevap Yaz Yayından KaldırTOPHANELİ: büşra seni belediye park ve bahçeler bölümü bile almaz.Yayından KaldırMMMM: Büşra turkiyenin en salak kızı sensin ne lan her erkeğe sulaniyonYayından Kaldır