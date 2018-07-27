Tatil İçin Mykonos'a Giden Nusret Gökçe, Büyük İlgi Gördü

Kendine has eti tuzlama hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe, tatil için gittiği Mykonos adasında görüntülendi. Ünlü iş adamı tatilini geçirdiği bölgede büyük ilgi gördü.

HOLLYWOOD STARI MUAMELESİ GÖRDÜ

Bir grup arkadaşıyla birlikte yaz tatilini geçiren Nusret, kelimenin tam anlamıyla "Hollywood starı" muamelesi gördü. Gittiği her yerde çevresi onu tanıyanlarla çevrilen Nusret, ricaları kırmayıp isteyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

EN SEKSİ BEKAR LİSTESİNE GİRDİ

35 yaşındaki Nusret, New York Post'un hazırladığı 'En seksi ve gözde 25 bekar' listesinde yer almıştı.

Bol bol güneşlenip denize giren Nusret'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.