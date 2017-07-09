Tatil İçin Derik'e Gelen 7 Yaşındaki Abdullah, Kazada Öldü

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nden ailesiyle birlikte tatil için memleketleri Mardin'in Derik İlçesi'ne gelen 7 yaşındaki Abdullah Doruk Kanat, ekmek almaya giderken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Nazilli'de yaşayan Hacire ve Özgür Kanat çifti, oğulları Abdullah Doruk'la birlikte yaz tatilini geçirmek için 1 hafta önce Mardin'in Derik İlçesi'ne geldi. Abdullah Doruk, dün sabah ekmek almak üzere, dedesi Osman Osmanoğlu'nun Kale Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Fırından ekmek aldıktan sonra eve dönen Abdullah Doruk'a, Ahmed Arif Caddesi'nden karşiya geçmek istediği sırada, 38 yaşındaki Seyithan Berzan Elitaş yönetimindeki 47 KR 007 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk, çağrılan ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Abdullah Doruk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Abdullah Doruk Kanat'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde Derik Devlet Hastanesi'nden alınarak toprağa verilmek üzere Aydın'ın Nazilli İlçesi'ne uğurlandı. Kaza yapan sürücü Seyithan Barzan Elitaş'ın gözaltında tutulduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



- Mardin