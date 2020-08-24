Tatil dönüşü soluğu kuaförde aldı Bodrum'daki tatilini tamamlayan oyuncu Mustafa Üstündağ, İstanbul'a gelir gelmez soluğu kuaföründe aldı. Üstündağ, kuaför çıkışı sevenlerine müjdeyi verdi

Oyuncu Mustafa Üstündağ, Bodrum tatil dönüşü soluğu kuaföründe aldı. Üstündağ, yakın arkadaşı olan Yunus Karslı'nın sahibi olduğu Anadolu Hisarı'nda bulunan Deeps Haır isimli kuaför salonunda tıraş oldu.

SEVENLERİNE MÜJDEYİ VERDİ

Karslı ile objektiflere bu pozu veren ünlü oyuncu, sevenlerine müjdeyi verdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosundan ayrılan Mustafa Üstündağ, yeni dizi projesiyle ekranda olacağını açıkladı.

Yaşanan Covid 19 salgını nedeniyle uzun süredir setlerden uzak kalan ünlü oyuncu, seti özlediğini söyledi.& ;

Kaynak: Snob Magazin