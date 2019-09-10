Tatarlı'da "Halk Günü" toplantısı

10.09.2019 15:14

Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde, Belediye Başkanı Şuayyip Çiçek "Halk günü" toplantısı düzenlendi.

Belediye düğün salonundaki vatandaşların istek ve taleplerini iletildiği toplantıda, kasabanın önde gelen sorunlarının görüşüldüğü bildirildi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Şuayyip Çiçek, Tatarlı'ya gönülden bağlı olduklarını bu sebeple de beldeyi bütün belde sakinleriyle birlikte yöneteceklerini söyledi.

Her vatandaşın dilediği gibi söz alıp konuşma yapmasını istediğini kaydeden Çiçek, "Tatarlı kasabası hepimizin. İçinde bizler yaşıyoruz. El birliğiyle, birlik ve beraberlik içerisinde bu güzel kasabamızı yönetelim." dedi.

Kaynak: AA