Taşova Kaymakamı Gökcecik'ten köy ziyareti
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Taşova Kaymakamı Gökcecik'ten köy ziyareti

Taşova Kaymakamı Gökcecik'ten köy ziyareti
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Gökpınar köyünü ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Gökpınar köyünü ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Muhtar Metin Şahin'den köy hakkında bilgi alan Gökcecik, köylülerle sohbet etti.

Gökcecik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede göreve başlayalı bir hafta olduğuna işaret etti.

Bu süreçte kendisini ilk ziyaret eden Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin'e iadeiziyarette bulunmak istediğini ifade eden Gökcecik, "Gökpınar köyümüz daha önce de haberlere konu olmuş, koronavirüsün giremediği köy olarak adlandırılmıştı. Bundan dolayı muhtarımıza köy nezdinde teşekkürlerimizi sunuyorum. Köyümüzü gezdik, çalışmaları belirledik. İnşallah yapılacak projeler üzerinde çalışmalarımızı en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımıza misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Taşova Kaymakamı Gökcecik'ten köy ziyareti
Taşova Kaymakamı Gökcecik'ten köy ziyareti
Taşova Kaymakamı Gökcecik'ten köy ziyareti
Taşova Kaymakamı Gökcecik'ten köy ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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