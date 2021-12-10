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Taşova'da İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kutlandı

Taşova'da İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kutlandı
AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası törenle kutlandı.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası törenle kutlandı.

Şehit İdris Bolat Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Ahmet Gökcecik, burada yaptığı konuşmada, herkesin İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası'nı kutladı.

Gökcecik, "İnsanları birbirinden ayırmak, onları sizden farklı kılmaz, sizi de ondan farklı kılmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nde her insanın anayasal hakları vardır ve bu hakkı sağlıyoruz. En önemli hak yaşama hakkıdır onun için mücadele ediyoruz. Devletimizin yaptığı insana hakkı koruculuğunun dışında vatandaşlarımızın da yapması gereken birbirlerinin haklarına saygı göstermeleridir." dedi.

Program slayt gösterimi, şiirlerin ve insan hakları şarkısının okunmasıyla sona erdi.

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AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri

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