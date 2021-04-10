Tasmalı pitbull kediyi telef etti
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Tasmalı pitbull kediyi telef etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tasmalı pitbull kediyi telef etti

Kastamonu İnebolu ilçesinde tasmalı ama başıboş gezen pitbull cinsi köpek, sokakta gezen kediye saldırıp telef etti.

Kastamonu İnebolu ilçesinde tasmalı ama başıboş gezen pitbull cinsi köpek, sokakta gezen kediye saldırıp telef etti. Kediye saldırdığı o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İnebolu Cumhuriyet Caddesi'nde pitbull cinsi köpeğin bir kediyi kovalayarak parçaladığı görüntüler kan dondurdu. Dehşeti izleyenler korkudan müdahale edemedi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Zavallı kedi kısa sürede telef oldu

Görüntüde köpeğin önce kediyi kovaladığı, ardından yakalayarak saldırdığı, kanlar içindeki kedinin park halindeki bir aracın altına kaçtığı, pitbullun oradan da onu çekerek çıkardığı ve parçalayarak telef ettiği görüldü.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Dehşeti gören vatandaşlar, "Pitbull cinsi bir köpek kediyi saniyeler içerisinde boğarak öldürdü. Kedi arabanın altına kaçarak canını kurtarmaya çalıştı ama köpek kediyi aracın altından çekerek saldırmaya devam etti. Korkudan müdahale edemedik. Bu köpek bizim çocuğumuza saldırsa ne olacak. İlçe merkezinde birçok köpek var. Bu köpeklere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Yetkililere sormak istiyoruz; bu köpek sorunu ne zaman çözülecek. Sokaklarda korkudan gezemez olduk, çocuklarımız sokağa çıkamaz, okullarına gidemez oldu. Bu soruna biran önce çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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