Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu

26.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:10

Doğu Anadolu Bölgesi, soğuk havaya teslim oldu. Dün gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 26,1 derece ile Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ölçüldü.

Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları her geçen gün biraz daha düşüyor. Ülkenin kuzeyinin, İzlanda'dan gelen alçak basıncın etkisi altına girdiğini belirten Meteoroloji 12'nci Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, gece en düşük sıcaklık Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ölçüldü.

DÜN GECENİN EN SOĞUK YERLEŞİM BİRİMİ

Termometrelerin eksi 26,1 dereceyi gösterdiği Taşlıçay, dün gece Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Ardahan Göle'de en düşük sıcaklık sıfırın altında 25, Ağrı merkezde sıfırın altında 25,5, Erzurum Tekman'da sıfırın altında 22, Horasan'da ise sıfırın altında 21,5 olarak ölçüldü. Kent merkezlerindeki hava sıcaklığı ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23,5, Kars'ta 18,1, Ardahan'da 15,1, Erzurum'da 15,1, Muş'ta 11,1, Iğdır'da 6,9, Erzincan'da 6,7 olarak ölçüldü.

Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu

ARAÇLARI NAYLON BRANDAYLA SARDILAR

Ağrı kent merkezinde vatandaşlar, araçlarını naylon brandayla sararak soğuktan korumaya çalıştı. Sürücüler soğuk sebebiyle araçlarını çalıştırmakta zorlandı. Taşlıçay deresinin yüzeyi buzla kaplanırken, Millet Bahçesi'ndeki ağaçlar tamamen kırağıyla kaplandı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkilileri, havaların giderek soğuyacağını ve çarşamba gününe kadar kar yağışının beklenmediğini açıkladı.

Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu
Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu
Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu
Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu
Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu
Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Servet ARSLAN

Haber Yorumları (8)
VATANDAŞ: yazın 40 dereceyi kışın eksileri severim manyağm
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
DERVİŞ: Sanki şehirde kolay şartlarda yaşanıyor tuzun kuru belli baba parası
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
ALMANYA: Dağ ile ne alakası var kardeş.. Soğuk Memleket Ağrı Erzurum Kars Erzincan .. Adana Şehri +40 karda yanıyor deseler bu insanlar niçin şehirde yaşıyorlar diyeceksin.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Son Dakika Haberleri

Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyada yaşanan her gelişme, Türkiye'nin gücünü ve önemini teyit ve tahkim etmektedir."Erdoğan: "Ülkemizin büyüklüğünden, milletimizin potansiyelinden, insanımızın azminden habersiz anlayışa rağmen Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacaktır"Hakkari Valiliğinden engelli kardeşlere yardımElazığ'da 4.1 büyüklüğünde depremCumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi 2 yıl sonra inşallah altın madenimizi Söğüt'te çıkardığımızı görecekler."Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeye hizmet edenlere her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise...Son dakika gündem: Erdoğan: "Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz."Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'yı kara, demir ve hava yollarıyla geleceğe hazırlamak için tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik"Son dakika haber: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerSon dakika yerel: Silivri'de aç kalan güvercinleri polis beslediSon Dakika: Asgari ücret zammı için son toplantı 28 Aralık Pazartesi günü yapılacakBir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdilerErkek model kullanan kuyumcu sosyal medyada olay oldu! İşte o karelerAğrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Hülya Avşar Furkan Palalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Halis Özkahya Abdullah Avcı Malcolm Thomas Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 14:32:34. #1.15#
title