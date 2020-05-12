Taşköprü'de zarar gören kilit parkeler onarılıyor Taşköprü Belediyesi, ilçede zarar gören kilit parke ve bordür gibi alanlarda onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Taşköprü Belediyesi, ilçede zarar gören kilit parke ve bordür gibi alanlarda onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Taşköprü Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü, Mezarlık Yolu, Camikebir Mahallesi Sefa Sokak, Mevlana Sokak, Tekke Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Pulcular Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi bölgelerinde zarar gören kilit parke, bordür ve kaldırımların tamiratlarını tamamladı. Daha önceden toprak yol halinde bulunan Gizlice Mahallesi Beste Sokak'ta ise sıfır kilit parke yol yapımında sona gelindi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Fen işleri Müdürlüğünün planlı olarak sokak düzeltme çalışmalarının devam edeceğini söyledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA