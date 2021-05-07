Taşkent'te selin yaraları sarılıyor

Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar, Çetmi ve Bolay mahallelerinde 24 Mart tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor.

Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar, Çetmi ve Bolay mahallelerinde 24 Mart tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor.

Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı, 24 Mart tarihinde Balcılar, Çetmi ve Bolay mahallelerinde yaşanan sel felaketi sonrası hasar tespit ve incelemelerin yapıldığını belirtti. Başkan Arı, felaketin aralarının sarılmaya başlandığını kaydederek, "Konya Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri yetkilileri ile birlikte selden zarar gören köprü ve yollarda hasar tespit ve inceleme yaptık. Mart ayı içerisinde ilçemizde günlerce devam eden sağanak yağışlar ve lodosun etkisiyle hızlı eriyen kar suları sel ve taşkınlara neden oldu ve afete dönüştü. Büyük çapta hasar gören ve kullanılamayan yol ve köprüler nedeniyle 3 mahallemize ulaşım sağlanamamıştı. Çalışmalarımız neticesinde ilk önce ulaşımı sağlayarak bölgede ek tedbirler uyguladık. İlk andan itibaren bakım ve onarım faaliyetlerinde bulunduk. Bugün de Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Devlet Su İşleri yetkilileri ile birlikte selden dolayı kullanılamaz hale gelen taşkın koruma kanallarını inceledik. Kısa sürede bakım ve onarım çalışmalarını yapacağız. Rabbim ülkemizi, memleketimizi afetlerden musibetlerden korusun" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı