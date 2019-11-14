Taşkent'te "Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Programı Konferansı" yapıldı

14.11.2019 19:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:36

Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Programı (CAREC) Bakanlar Konferansı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Özbekistan Hükümeti ve Asya Kalkınma Bankasınca organize edilen konferansa Çin, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın dışişleri, maliye, ekonomi, yatırım, ticaret bakanları ve uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, konuşmalar öncesinde konferansın katılımcılarına gönderdiği mesajı paylaşıldı.

CAREC Programı ülkelerinin gelişiminin tek bir enerji piyasasının oluşturulması ve ulaşım güzergahlarının çeşitlendirilmesiyle ilişkili olduğunu belirten Mirziyoyev, "Bölgenin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınması, enerji altyapısının modernizasyonu, bu alanda çok taraflı projelerin uygulanması yoluyla tek bir enerji pazarının kurulmasıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı." ifadesini kullandı.

"CAREC üyesi ülkelerin ortak çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz"

Asya Kalkınma Bankası (ADB) Başkanı Takehiko Nakao, konuşmasında, ADB'nin bölgedeki stratejik ortaklarından Özbekistan'ın ekonomik değişim sürecini olumlu bulduklarını, bu reformların ikili ve bölgesel iş birliğinin daha da genişlemesine katkıda bulunacağını söyledi.

Nakao, "Özbekistan ve CAREC üyesi ülkelerin, karşılıklı güven ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik girişimleri üzerine kurulu yeni bir ekonomik kalkınma dönemine geçme konusundaki ortak çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov, CAREC Programı'nın, bölgesel girişimlerin uygulanması, yatırım, enerji, ulaştırma ile ticaret alanındaki ilişkileri geliştirmesi ve güçlendirmeye yönelik ortak stratejilerin oluşturulmasıyla ilgili güncel konuların çok taraflı tartışılması için kilit rol oynadığını kaydetti.

Umrzakov, konferansın bölgedeki enerji ve ulaşım alanındaki iş birliğinin daha da artmasına katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Konferansta, CAREC Programı faaliyetlerinin uygulanmasında enerji ve ulaştırma sektörlerinde geliştirilen stratejiler ve sürdürülebilir kalkınma için bölgesel iş birliği ele alındı, CAREC'in 2030'a yönelik enerji ve ulaşım stratejileri de tartışıldı.

Programın çalışmaları, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Asya Kalkınma Bankası gibi büyük finans kuruluşlarınca destekleniyor.

Kaynak: AA