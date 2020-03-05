Taşıyıcı: Son Hız filmi konusu nedir? Taşıyıcı: Son Hız oyuncuları ve Taşıyıcı: Son Hız özeti!
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Taşıyıcı: Son Hız filmi konusu nedir? Taşıyıcı: Son Hız oyuncuları ve Taşıyıcı: Son Hız özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Taşıyıcı: Son Hız filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda ekrana gelen Taşıyıcı: Son Hız filmi hakkında Taşıyıcı: Son Hız konusu, Taşıyıcı: Son Hız: Grindelwald'ın Suçları özeti, Taşıyıcı: Son Hız oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Taşıyıcı: Son Hız filmi detayları.

05.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:18
Taşıyıcı: Son Hız filmi konusu nedir? Taşıyıcı: Son Hız oyuncuları ve Taşıyıcı: Son Hız özeti!

Taşıyıcı: Son Hız: Grindelwald'ın Suçları filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Taşıyıcı: Son Hız filmini izleyecek olanların merak ettiği Taşıyıcı: Son Hız konusu nedir, Taşıyıcı: Son Hız oyuncuları kimler ve Taşıyıcı: Son Hız özeti gibi konuları inceliyoruz.

TAŞIYICI: SON HIZ FİLMİNİN ÖZETİ

'Frank Martin' efsanesini sinemaya kazandıran Transporter/Taşıyıcı serisinin yeni bir çevrimi olan filmde yönetmenliği Camille Delamarre üstlenirken oyuncu kadrosunda Ed Skrein, Loan Chabanol ve Lenn Kudrjawizki gibi isimler yer alıyor. Taşıyıcımız bu sefer baştan çıkarıcı üç kadın tarafından banka soygunu için kiralanır ancak karşısında zorlu bir Rus mafyası vardır ve istediklerini hemen elde edemeyeceklerdir. 2008 yılından beri devam eden Transporter serisinin son filmi seriyi takip edenler için mutlu edici.

TAŞIYICI: SON HIZ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Camille Delamarre

Oyuncular: Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol , Gabriella Wright, Tatiana Pajkovic

Tür: Aksiyon

Yapım Yılı: 2015

Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2015 Cuma

Senaryo: Bill Collage , Adam Cooper

Yapımcı Firma: TF1 Films Production

Yapım Ülkesi: Fransa Çin

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