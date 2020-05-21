Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
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Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı

Bursa'da narkotik polisi uyuşturucu ticaretinin yapıldığı 9 ayrı adrese baskın düzenledi. Baskında, kapı önündeki taşın altına saklanan uyuşturucu, narkotik köpeği sayesinde bulundu.

Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
21.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:14

Bursa'da narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit ettiği 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. 9 kişinin gözaltına alındığı baskında, çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Şüphelilerin taşın altına bile uyuşturucu sakladığı gerçeği, narkotik köpeği sayesinde ortaya çıktı.

9 AYRI ADRESE BASKIN YAPILDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile beraber uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik olarak Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla sabahın ilk saatlerinde daha önce belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı

TAŞIN ALTINDAN DA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Özel Harekat polislerinin kapıları kırıp girdiği evlerdeki şahıslar etkisiz hale getirilirken saklanan uyuşturucu maddeler dedektör köpekler sayesinde tek tek bulundu. Narkotik köpeği 'Fırtına', bir evin sokak kapısı önünde duran büyük bir taşa yoğunlaşınca ekipler taşı kaldırdı ve altında saklanan uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı

YAKALANAN 9 KİŞİNİN ÜZERİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda Bursa ve İznik ilçesinde belirli adreslere uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen toplam 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilogram sentetik kannabinoid, 80 gram esrar, 65 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, bir miktar Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 23 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar banknot ele geçirildi.

Yakalanan A.B. ve S.C.E. isimli şahıslar 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanırken, İ.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.A, İ.T, N.D, N.Z, A.K. ve Ş.A. isimli şahısların ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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