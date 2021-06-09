Tashih-İ Huruf Eğitimleri Başarıyla Tamamlandı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, imam hatip okulları meslek dersleri öğretmenleri ile din kültürü ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim'in okunması esnasında harflerin, mahreçlerine uygun olarak telaffuz edilmesi, Kur'an-ı Kerim tilavetinde tecvit kurallarının...

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, imam hatip okulları meslek dersleri öğretmenleri ile din kültürü ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim'in okunması esnasında harflerin, mahreçlerine uygun olarak telaffuz edilmesi, Kur'an-ı Kerim tilavetinde tecvit kurallarının eksiksiz biçimde uygulanması amacıyla açılan Tashih-i Huruf Kursları başarılı bir şekilde tamamlandı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmen Yaz Eğitim Etkinlikleri kapsamında planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülen Tashih-i Huruf eğitim programı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Çollak tarafından İstanbul Maltepe Şehit Mustafa Kaymakçı AİHL'de çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Tashih-i Huruf İhtisas Eğitimi uzaktan eğitim programının tamamlanması dolayısıyla Genel Müdür Dr. Nazif Yılmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Fatih Çollak'ın katılımıyla çevrim içi bir tören düzenlendi. Programa Daire Başkanı İhsan Erkul ile kursiyerler katıldı.

Programda konuşan Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, 14 Ekim 2020 tarihinde başlayan Tashih-i Huruf İhtisas Eğitimi konusunda genel bir değerlendirmede bulundu.

Yılmaz, bir hafta süreyle de olsa Tashih-i Hurüf eğitimlerini yüz yüze verilmesini arzu ettiklerini söyledi.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Çollak da Tashih-i Huruf konusunun öneminden söz ederek kursla ilgili genel bir değerlendirmede bulundu.

Program sonunda ise kursiyer, 32 haftalık eğitimle ilgili düşünce ve kanaatlerini dile getirdiler.

14 Ekim 2020'de başlayan program 32. haftasında bugün itibarıyla tamamlandı.

Programa katılan 62 Erkek ve 41 kadın olmak üzere toplam 103 kursiyer, Katılım Belgesi almaya hak kazandı. Katılım belgeleri, planlanan yüz yüze eğitim programı sonunda kursiyerlere törenle takdim edilecek.

Öte yandan oluşan yoğun talep nedeniyle, imam hatip okulları meslek dersleri öğretmenleri ile din kültürü ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik yeni bir Tashih-i Hurüf İhtisas Eğitimi programının oluşturulması planlanıyor.

Kaynak: Habermetre