Tasarımıyla Piyasaya Ders Veren Elektrikli Otomobil: Renault Trezor

Renault, Trezor ismini verdiği konsept otomobilini 2016 yılında ortaya çıkarmıştı. Daha sonrasında Trezor, Cenevre Otomobil Fuarı'nda 2016 Yılının Konsept Otomobili ünvanına sahip olmuştu. Aracın tasarımı, gelecekteki araçlara ilham niteliğindeydi. O günden bu yana otomobilin üzerine çıkan çok az üretici görüldü. Biz de bu vesileyle size otomobili tekrar göstermek istedik.

Renault Trezor, tamamen elektrikli bir süper otomobil:

Otomobilin bir adet önünde, bir adet arkada olmak üzere iki bataryası var. Bu yerleşim, otomobilin ağırlık dengesini de eşitlemeye yarıyor. Her iki batarya da kendi soğutma sistemine sahip. Kaputun üzerinde bulunan altıgen şeklindeki kapaklar, hem tasarım açısından çok güzel görünüyor, hem de soğutma sisteminin bir parçası olarak görev alıyor. Bu kapakların açılıp kapanması, otomobilin "nefes aldığı" görünümünü veriyor.

Renault Trezor'un elektrik motoru, 260 kW, yani 350 beygir güç üretiyor. 380 Nm tork üretebilen bu güçlü canavarın 0'dan 100 km/saat hıza çıkması ise 4 saniyeden kısa bir süre alıyor. Araçta 3 farklı sürüş modu olacak. Standart, spor ve otonom moduna sahip olacak aracın otonom modunda, aracın arkasında ve yanlarında logolar aydınlanıyor ve araç kendi kendine sürüş moduna geçtiğini, yoldaki diğer araçlara da belli ediyor. Aracın içine binilebilmesi için ise gövdenin üst kısmı yukarı doğru kaldırılıyor. Bu da araca fütüristik bir hava katıyor.

Geleneksel tasarımların aksine keskin hatlara sahip tasarımıyla Trezor, tam olarak geleceği yansıtıyor diyebiliriz. Aracın cam kısımlarında, kırmızı renkler kullanılmış ve araca güzel bir görünüm katmış. Aracın içinde bir de multimedya ekran bulunuyor. Multimedya ekran, OLED teknolojisi ile birlikte sunulacak. Aracın 2020'nin ardından otonom teknolojisi (hands-off/eyes-off) ile birlikte üretime geçmesi bekleniyor. Trezor, gelecekteki araçların tasarımlarına doğrudan ilham kaynağı olacak gibi gözüküyor.

Otomobil hakkında daha fazla detayı merak ediyorsanız, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:

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