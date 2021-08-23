Tasarımcı İnce, yepyeni ayakkabı modelleriyle yurt dışına adım atmaya hazırlanıyor
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Tasarımcı İnce, yepyeni ayakkabı modelleriyle yurt dışına adım atmaya hazırlanıyor

Tasarımcı İnce, yepyeni ayakkabı modelleriyle yurt dışına adım atmaya hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ayakkabı dünyasının son yıllarda parlayan isimlerinden tasarımcı Hüseyin İnce, yüzde 100 yerli üretime sahip ayakkabılarını Avrupa'ya da tanıtmak için hazırlığa başladı.

Ayakkabı dünyasının son yıllarda parlayan isimlerinden tasarımcı Hüseyin İnce, yüzde 100 yerli üretime sahip ayakkabılarını Avrupa'ya da tanıtmak için hazırlığa başladı.

Yüzde 100 yerli üretimle ayakkabı dünyasının son yıllarda parlayan ve Avrupa'ya da tanıtılmak üzere hazırlığa başlayan tasarımcı Hüseyin İnce, yüzde 100 kendi tasarımı olan ayakkabı modelleri ile popüler olmaya başlayarak, birçok ünlüye tasarımı kendisine ait ayakkabı modellerini yaptığını kaydetti. Kendi markası olan Sardinelli ile dünya piyasasına açılmayı hedeflediğini kaydeden İnce, markasının tasarım şeklini ve işleyişini açıkladı. İnce, "Her insanın ayakkabı seçimi birbirinden farklı. İhtiyaçlar, kombinlere uygunluk ve tasarım gibi detaylar insanların ayakkabı seçimlerini şekillendiriyor. Bu noktada, Sardinelli markası olarak bir ayakkabının tüketicilerin tüm beklentilerini karşılayacak kadar kaliteli olmasına önem veriyoruz. Takdir edersiniz ki, beğendiğiniz her ayakkabıyı almanız mümkün değil. Görsel olarak hoşunuza giden bir ayakkabının sağlık problemlerine yol açması söz konusu olabilir. Bu noktada, Sardinelli markasının ürünlerini gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Çünkü size herhangi bir sağlık problemi yaşatması mümkün değil. Sardinelli markası sayesinde hem rahat hem de doğal malzemelerden yapılmış ayakkabı modellerine sahip olabilirsiniz. Dar kalıplı, üstü basık ve yüksek topuklara sahip ayakkabılar sizin için kötü bir tercih olabilir. Bu özelliklere sahip ayakkabı modellerine kesinlikle yer vermiyoruz. Bunun yanı sıra, ayaklarınızın hava almasını sağlayacak türden ayakkabılar ilk tercihiniz olmalı. İşin bir de ekonomik boyutu var, yüzde 100 yerli üretime sahip olan, bin bir emek verdiğimiz ayakkabı modellerini çok uygun fiyatlarla alma şansınız olacaktır. Bir başka deyişle, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı bir ayakkabı satın almak istiyorsanız ilk tercihiniz Sardinelli olmalı. İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz takdirde bünyemizde bulunan tüm ayakkabı modelleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Her şeyden önce, yeni sezon modellerine yer veriyoruz. Bu sayede, tüketicilerin seçim yapmasını kolay hale getiriyoruz. Bunun yanı sıra, bilhassa genç erkeklerin tercihi olan sneaker ayakkabı modellerini de rahatlıkla bulabilirsiniz. Eva taban hakiki deri sneakers, neolit taban hakiki süet deri tokalı ayakkabı, eva taban süet spor ayakkabı, kauçuk eva taban hakiki süet deri ayakkabı ve daha birçok modele erişebilirsiniz. Casual kategorisinde de birbirinden güzel ürünler bulunuyor. Bilhassa neolit tabanlı ve hakiki süet deri ayakkabılar dikkat çekiyor. Ayrıca, bot kategorisinde de ayaklarınızı soğuk kış günlerinde sıcacık tutacak ayakkabı modelleri bulunuyor. Son olarak, vegan ve classic kategorilerimizi de mutlaka incelemelisiniz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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