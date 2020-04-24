Taşan dereler vatandaşların ekmek kapısı oldu
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Şırnak, Gökçe, Haber

Taşan dereler vatandaşların ekmek kapısı oldu

Taşan dereler vatandaşların ekmek kapısı oldu Şırnak'ta yağmur suları nedeniyle debisi yükselen dereler vatandaşların ekmek kapısı oldu.

24.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:34
Taşan dereler vatandaşların ekmek kapısı oldu

Taşan dereler vatandaşların ekmek kapısı oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ta yağmur suları nedeniyle debisi yükselen dereler vatandaşların ekmek kapısı oldu. Ağları derelere atan vatandaşlar tehlikeli sularda yakaladıkları balıkları satarak para kazanıyor.

Beytüşşebap ile Uludere ilçesinde bulunan derelerin debisi aşırı yağışlar nedeniyle yükseldi. Derelerin taştığını gören vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden ağlarını derelere atarak balık tutmaya çalıştı. Azgın suların kenarında bulunan sakin bölgelerde ağlarını atıp bekleyen vatandaşlar, kilolarca balık tuttu.

Mehmet Gökçe adında bir vatandaş tek seferde 20 kilogram balık tuttuğunu söyledi. Gökçe, "Sular yükselince evimize yakın bölgede balık tutuyorum. Her yıl aynı dönemde yoğun yağış sonrası dereler taşıyor. Bu yıl ilk defa bir seferde bu kadar balık tuttum" dedi.

Taşan dereler vatandaşların ekmek kapısı oldu

Kaynak: İHA

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