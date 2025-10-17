Haberler

Taşacak Bu Deniz CANLI izleme linki var mı?

Taşacak Bu Deniz CANLI izleme linki var mı?
TRT 1'in sevilen dizisi "Taşacak Bu Deniz", Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini üstlendiği yeni bölümüyle bu akşam yine beyaz perdede. Ekranların karşısına geçecek olan izleyiciler, iki düşman ailenin sıcak çatışmasının ortasında filizlenen fırtınalı bir aşkın heyecanına ortak olmaya hazırlanıyor.

Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleminden alıyor. "Taşacak Bu Deniz", köklü bir düşmanlığın hüküm sürdüğü iki ailenin bitmek bilmeyen çekişmesini merkezine alırken, bir yandan da güçlü bir kadının azmi ve tutkulu bir erkeğin sevdasını samimi ve dokunaklı bir dille izleyiciye aktarıyor. Dizi, adeta dağ ile denizin ebedî mücadelesini, insan ilişkilerinin karmaşık dokusunda yeniden canlandırıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İki düşman aile, Furtunalılar ve Koçarililerin bitmek bilmeyen savaşı yıllardır sürüp gitmektedir. Geçmişte çok büyük bir sevda yaşayan Adil Koçari ile Esme Furtuna kan hakkı yüzünden karşı karşıya gelirler, Esme Adil'i vurur. Aralarındaki tüm düşmanlığa rağmen Adil Koçari Esme Furtuna'yı ele vermez ve "ben kendimi vurdum" der. Tam o sırada çok uzaklardan gelen Yunan bir Doktor Adil'in hayatını kurtarır. Yunanlı bir anne ve İstanbul Rum'u bir babanın kızı olan bu kız büyük bir sırrın peşine düşüp Trabzon'a gelmiştir. Eleni'nin gelişinden sonra ne Adil için ne de Esme için hayat aynı olmayacaktır.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI

Taşacak Bu Deniz oyuncuları arasında, birbirinden başarılı ve deneyimli birçok isim bulunuyor. Başrollerde Adil karakteriyle Ulaş Tuna Astepe ve Esme karakteriyle Deniz Baysal yer alıyor. Geniş kadroda ayrıca Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak) gibi yetenekli isimler bulunuyor. Güçlü oyuncu kadrosu, dizinin dramatik ve sürükleyici hikayesini izleyiciye en etkili şekilde aktarmayı hedefliyor.

TAŞACAK BU DENİZ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Taşacak Bu Deniz dizisini TRT 1 platformlarından izleyebilirsiniz.

DİZİNİN KONUSU NE?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Adil ile Esme'nin geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi ekranlara getiriyor. Hikâyede, bu çatışmaların ve düşmanlıkların ortasında kalan karakterlerin yaşadığı duygusal ikilemler, aşk ve nefretin sınandığı anlar öne çıkıyor.

Adil ve Esme'nin nefretle harmanlanmış tutkulu aşk mücadelesini işleyen Taşacak Bu Deniz, dağların sertliği ve denizin fırtınalı atmosferi arasında, aşk, nefret ve hayatta kalma temalarının iç içe geçtiği sürükleyici bir hikaye sunuyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı bu Taşacak Bu Deniz, izleyiciyi güçlü bir duygusal yolculuğa çıkarıyor.

