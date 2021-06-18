Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olaydan sonra şoka girdi
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Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olaydan sonra şoka girdi

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da taşın üzerine "Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin" yazan kız çocuğunun kim olduğu tespit edilmişti. A.K. olduğu belirlenen küçük kızın ifadesinde, komşuları Hüseyin E. tarafından uzun süredir istismar edildiği ortaya çıktı. Küçük kızın annesi ise yıllardır komşusu olduğu belirtilen şahsın evladına yaptıklarından sonra büyük bir şok yaşadığı öğrenildi.

Antalya Kepez ilçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan, taşa "Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin" yazılı olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis küçük kıza cinsel saldırıda bulunan komşuları Hüseyin E'yi Adana'da yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gelişmelerin ardından Aile ve Soysal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Antalya'da A.K.'nin ailesine ulaştı. Uzmanlar A.K.'nin yıllardır uğrağı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatması için çalışma başlattı. Ayrıca A.K.'nin anne ve babasının ayrı olduğu, A.K.'nin 14 yaşında bir ağabeyi olduğu öğrenildi.

ANNE, OLAYDAN SONRA ŞOKA GİRDİ

Sabah'ın haberine göre saldırgan Hüseyin E.'nin yıllardır komşusu olduğunu belirten annenin, olayın ardından şoka girdiği kaydedildi. Bakanlık A.K. ile birlikte ağabeyi ve annenin de koruma altında olduğunu bildirdi.

Taşa 'Tecavüz ediliyorum' yazan küçük kızın annesi, olaydan sonra şoka girdi

12 yaşındaki kız çocuğu A.K.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla Adana'da yakalanarak tutuklanan 59 yaşındaki Hüseyin E.'nin fotoğrafına da ortaya çıktı. Zanlının ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Taşa 'Tecavüz ediliyorum' yazan küçük kızın annesi, olaydan sonra şoka girdi
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