Taş ocağı nedeniyle ürünleri zarar gören kekik üreticilerinden tepki
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Taş ocağı nedeniyle ürünleri zarar gören kekik üreticilerinden tepki

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Güncel

Taş ocağı nedeniyle ürünleri zarar gören kekik üreticilerinden tepki Denizli'de bir süre önce faaliyete başlayan ancak çevredeki çiftçilerin talebi üzerine faaliyetlerine ara verilen taş ocağının, bugün yeniden faaliyetlerine başlaması tepkilere neden oldu.

Taş ocağı nedeniyle ürünleri zarar gören kekik üreticilerinden tepki

DENİZLİ - Denizli'de bir süre önce faaliyete başlayan ancak çevredeki çiftçilerin talebi üzerine faaliyetlerine ara verilen taş ocağının, bugün yeniden faaliyetlerine başlaması tepkilere neden oldu.

Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesinde daha önce faaliyetlerine ara verilen taş ocağının yeniden çalışmalara başlaması tepkileri de beraberinde getirdi. Valilik tarafından 'ÇED gerekli değildir' raporu verilen ocak nedeniyle kaliteli kekiğinin yetiştiği bölgenin zarar göreceğini savunan çiftçiler, faaliyetlerine 15 gün ara veren taş ocağında bugün tekrar çalışmalara başladığını öğrenince bölgeye giderek eylem yaptı. İş makinelerinin çalışmasına izin vermeyen vatandaşlar, Vali Ali Fuat Atik'in görüşme talebini kabul etmesiyle sakinleşti.

"Önce tarladaki kekiklerimize baksınlar"

Taş ocağının bölgede üretilen kekiklere zarar verdiğini belirten Güzelpınar Mahalle Muhtarı Ergün Gürsoy, "Ben tarlada çalışıyordum. Bunlar bizlere haber vermeden yangından mal kaçırır gibi faaliyetlerine tekrar başlamışlar. Ben büyüklerimden rica ediyorum ve destek bekliyorum. Gitsinler, gelsinler ve önce tarladaki keklerimize baksınlar. Ben bunu gelen tüccarlara nasıl satacağım? Arkadaşlar kekiklerimiz şuanda toz. Elimizden geldiği ve ölümüne kadar köylü arkamızda olduğu sürece taş ocağını istemiyoruz. Rızkımızı kimseye vermeyeceğiz" dedi.

"Bizim bir şeyimiz yok, sadece kekiğimiz var"

Bölge halkının geçim kaynağının kekik olduğunu belirten ve bu taş ocağı nedeniyle mağdur olduklarını ifade eden bir çiftçiler, "Büyüklerimiz gelsinler ve bize yardım etsinler. Bizim bir şeyimiz yok, sadece kekiğimiz var. Biz çapalarımızı yaparak bu halde buraya geldik. Biz tarladan çapalarımızı yapıp da geldik. Yazık günah değil mi, rızamızı almadılar. Biz istemiyoruz gelmesinler ve büyüklerimiz bize yardım etsin. Bizim suyumuz toprağımız yok ve bir tek kekiğimiz var. O da yağmur yağmadı ve kısa kaldı" diyerek duruma tepki gösterdi.

(FP-MB-AŞ-Y)

Taş ocağı nedeniyle ürünleri zarar gören kekik üreticilerinden tepki
Taş ocağı nedeniyle ürünleri zarar gören kekik üreticilerinden tepki
Taş ocağı nedeniyle ürünleri zarar gören kekik üreticilerinden tepki
Taş ocağı nedeniyle ürünleri zarar gören kekik üreticilerinden tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

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