Taş evler turizme kazandırılmayı bekliyor
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Taş evler turizme kazandırılmayı bekliyor

Taş evler turizme kazandırılmayı bekliyor Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kayalıkların oyulmasıyla yapılan Roma Dönemi'ne ait taş evler ve kaya mağaraları, görenleri hayran bırakıyor.

17.06.2020 00:39 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:56

Taş evler turizme kazandırılmayı bekliyor

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kayalıkların oyulmasıyla yapılan Roma Dönemi'ne ait taş evler ve kaya mağaraları, görenleri hayran bırakıyor.

Güzelçay (Klavin) köyünde 20'nin üzerinde mağaranın bulunduğu taş evler, kale ve apartman görünümü ile dikkat çeken tarihi kalıntıların turizme kazandırılması bekleniyor. Atatürk Baraj kıyısındaki kayalar oyularak yapılan apartman görünümlü mağaralar, çok ilginç bir görünüme sahip. Birinci derece SİT alanı olan ve tarihi Roma Dönemi'ne dayanan mağaraların barınma yerleri alarak kullanıldığı biliniyor. Taş evler ve mağaralar, yan yana ve alt alta görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Köy Muhtarı Mehmet Salman, bu bölgenin Halfeti gibi turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, "Bizim bu mağaraların geçmişi çoktur. Bu tür mağaralarımız çok daha da fazladır. Bu mağaralar o dönemdeki insanlar, vahşi hayattan kendini korumak için o zamanki yaşam şartlarına göre yapmışlardır. Bir tehlike olduğu zaman millet yukarı çıkıp kendini bu mağaralara verip kapatıyorlarmış. O şekilde kendini koruyorlarmış. Bu mağaralar Hitit ve Roma döneminde kullanıldığı tahmin ediliyor. Daha sonra da çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yapmış. Güzelçay köyü hem tarihi hem de sahip olduğu güzelliklerle antik bir köy. Gerçekten turistlerin ilgisini çekecek özelliklere sahiptir. Ama beklediğimiz ilgiyi göremiyoruz. Biz de burada yetkililere sesleniyoruz. Bu mağaraları bu geçmişimizi turizme kazandırsınlar. Halfeti gibi Göbeklitepe gibi aynı şekilde turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Köy sakinleri de köyde bulunan tepenin altında yer altı şehri olduğunu iddia etti.

Taş evler turizme kazandırılmayı bekliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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