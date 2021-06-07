Tarzan'ın evi halen ilk günkü gibi
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Tarzan'ın evi halen ilk günkü gibi

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Güncel

Tarzan'ın evi halen ilk günkü gibi Ormanların içinde yürürken Tarza'nın eviyle karşılaşıyorlar Bursa Uludağ'da ormanların içinde yürüyenler tarzanın yaşadığı alanla karşılaşıyor.

Tarzan'ın evi halen ilk günkü gibi

Ormanların içinde yürürken Tarza'nın eviyle karşılaşıyorlar

BURSA - Bursa Uludağ'da ormanların içinde yürüyenler tarzanın yaşadığı alanla karşılaşıyor.

Oteller Bölgesi'nin 300 metre altındaki, kayın ormanları içerisinde 4 büyük ağacın üstüne yaptığı barakada 1975-1991 yılları arasında 16 yıl tek başına yaşayan Uludağ Tarzan'ı Mustafa Bozkurt'un mekanı ilk gün ki haliyle duruyor.

Misafirlerini ağırladığı taş masası, etrafındaki oturakları, dinlendiği taş koltuğu, gıdalarını sakladığı kayadan dolabı, kaya üstüne betonla bacasını yaptığı ocağı ve kayalara yazdığı anlamlı mesajlar halen ilk günkü gibi duruyor. Tarzan Mustafa Bozkurt'u tanıyanlar onun bir kadına küsüp dağlara kendini vurduğunu dile getirdi.

Tarzan'ı yaşadığı dönemde gören Uludağ Milli Parklar Alan Klavuzu Hasan Ören, "Tarzan Mustafa oteller bölgesinin 200 mesafe altındaki alanda yaşadı. 1975 ve 1991 yılları arasında 16 yıl ormanların içinde yaşamını sürdürdü. Tek başına yaşayan insan psikolojisiyle elinde çekiç ve keskiyle beraber kayaların üzerine bir sürü yazılar yazdı. Bu yazılar ormanda ateş yakmayınız ve sağlıklı yaşam gibi yazılardı bunlar. Yaşadığı alan için de Tarzan Mustafa'nın bir ocağı ve yanında bir kileri var kendi emeğiyle oluşturduğu misafirlerini ağırladığı masa ve koltuğu var, Tarzan Mustafa benim gördüğüm ve hatırladığım kadarıyla ağacın üstüne yerleştirdiği platformda yatıyordu. Onun bir merdiveni vardı merdivenle yatacağı ağaca çıkar yaban hayvanları yanına ulaşmasın diye merdivene bir ip bağlamış onu diğer ağaca itiyordu" dedi.

Tarzan'ın evi halen ilk günkü gibi
Tarzan'ın evi halen ilk günkü gibi
Tarzan'ın evi halen ilk günkü gibi
Tarzan'ın evi halen ilk günkü gibi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

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