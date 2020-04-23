Tartıştıkları yerin 100 metre ilerisinde öldürülmüş MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda yaşamı yitiren Cevdet Çiçek'in (26), katil zanlısının para meselesi yüzünden husumetli olduğu Mertkan Ö. (22) olduğu tespit edildi.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda yaşamı yitiren Cevdet Çiçek'in (26), katil zanlısının para meselesi yüzünden husumetli olduğu Mertkan Ö. (22) olduğu tespit edildi. Mertkan Ö.'nün olay yerinin 100 metre gerisinde tartıştığı Çiçek'i peşinden gelip öldürdüğü saptandı.

Akhisar'da plastik doğrama ve panjur işiyle uğraşan Cevdet Çiçek, dün saat 23.30 sıralarında Milli Egemenlik Meydanı yakınında yanına yaklaşan bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Bekar olan Çiçek, sırtına ve başına isabet eden toplam 4 kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi, Çiçek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiçek'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olay yerinde 8 boş kovan bulan polis, çevredekilerin ifadelerine başvurdu, bölgedeki mobese kameralarının kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmada, saldırganın Çiçek ile para meselesi yüzünden husumetli olan Mertkan Ö. olduğu tespit edildi. Mertkan Ö.'nin olay yerinin 100 metre gerisinde Çiçek ile tartıştığı, ardından da arkasından gelip, tabancayla onu öldürdüğü saptandı.

Polis, yaya olarak kaçan Mertkan Ö.'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA