Tartıştığı siyahi adamı polise şikayet ederken yalan beyanda bulunan kadın hakim karşısına çıkacak ABD'nin New York kentinde Central Park'ta köpeğini gezdirirken tartıştığı siyahi kuş gözlemcisini "kendisini tehdit ettiği" iddiasıyla polise şikayet eden Amy Cooper isimli beyaz kadın hakkında 'polise yalan beyanda bulunmaktan' dava açıldıView on euronews.

ABD'nin New York kentinde Central Park'ta köpeğini gezdirirken tartıştığı siyahi kuş gözlemcisini "kendisini tehdit ettiği" iddiasıyla polise şikayet eden Amy Cooper isimli beyaz kadın hakkında 'polise yalan beyanda bulunmaktan' dava açıldıView on euronews Kaynak: Euronews.com