Tartıştığı siyahi adamı polise şikayet ederken yalan beyanda bulunan kadın hakim karşısına çıkacak
ABD'nin New York kentinde Central Park'ta köpeğini gezdirirken tartıştığı siyahi kuş gözlemcisini "kendisini tehdit ettiği" iddiasıyla polise şikayet eden Amy Cooper isimli beyaz kadın hakkında 'polise yalan beyanda bulunmaktan' dava açıldıView on euronews.
07.07.2020 14:48 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:52
ABD'nin New York kentinde Central Park'ta köpeğini gezdirirken tartıştığı siyahi kuş gözlemcisini "kendisini tehdit ettiği" iddiasıyla polise şikayet eden Amy Cooper isimli beyaz kadın hakkında 'polise yalan beyanda bulunmaktan' dava açıldıView on euronews
Kaynak: Euronews.com