05.09.2019 22:41

Tartıştığı otobüs şoförünü baltayla tehdit etti (2)

OTOBÜS ŞOFÖRÜ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Kahramanmaraş'ta, tartıştığı kişi tarafından baltayla tehdit edilen otobüs şoförü Cahit Taşkıran (42) yaşadıklarını anlattı. Taşkıran, dar yolda geçerken Rüstem E.'nin aracıyla kendi otobüsünün birbirine sürttüğünü, tartışmanın da bundan dolayı çıktığını ileri sürerek, "Hattımızdan yola devam ederken pazar yerinin kurulduğu yerde yol biraz darlaşıyordu. Oradan geçmeye çalıştı ve yan taraftan bana sürttü. Ondan sonra arabadan indi ve küfür hakaretler ederek kimliğimi, ehliyetimi, ruhsatımı istedi, ne kadar maaş aldığımı sordu. Ben de 'Polis gelirse onlara veririm gerekli evraklarını sana vermem' dedim. Ondan sonra kolumdan tutup çekmeye çalıştı küfürler ederek. Pencereyi kapattım, kapıya gelip vurdu" diye konuştu.

'YOLCULAR CAMLARI KAPATTI, ÇOCUKLAR AĞLADI'

Daha sonra Rüstem E.'nin otomobilini ileriye çektiğini ifade eden Cahit Taşkıran, sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Arabanın bagajını açınca ben şüphelendim hiç hayra alamet değil polis çağıracağız diye bekliyorum ben. Arabasından aldığı küçük balta türü nacakla bize saldırdı ben de kaçtım. Jandarma karakoluna kadar bizi takip etti. Jandarmaya sığındık yolcularla beraber. Büyük bir panik oldu yolcularımızda. Yolcularla küçük çocuklar vardı onlar ağladı, aileler pencereleri kapattı. İneceği yere gelenler bile 'Durma şoför bey' diyerek jandarma karakoluna kadar gitmemi istedi ben de durmadım. Binecek yolcu vardı onlara bile durmadım can güvenliğimiz için."

Kaynak: DHA