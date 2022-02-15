TARTIŞTIĞI OĞLUNU ÖLDÜREN BABA: EVLENMEK İSTEDİĞİ KIZA KARŞI ÇIKTIM

MUĞLA (DHA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı oğlu Cavit Kara'yı tabancayla vurarak öldüren Hüseyin Kara, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kalbine ve boynuna isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitiren Cavit Kara'nın cenazesi ise Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kara için Akkaya Mahallesi'ndeki evlerinin önünde, ikindi vakti beklenmeden cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine gencin annesi Ayşe Kara, ablası Sevda Kara, ağabeyi Mehmet Kara ile yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Cavit Kara'nın cenazesi Akkaya Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)