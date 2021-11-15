Baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü

Talas'ın Tablakaya Mahallesi 6182. Sokak'ta meydana gelen olayda Basri K. (63), kızı Ş.T. (40) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle baba Basri K, bıçakla kızını boynundan bıçakladı.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Basri K. daha sonra acil çağrı merkezini arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ş.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Ş.T'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kızını öldüren Basri K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.