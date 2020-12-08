Tartıştığı kişiyi kafasına taşla vurarak öldürdü
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Tartıştığı kişiyi kafasına taşla vurarak öldürdü

08.12.2020 21:04 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:30

Tartıştığı kişiyi kafasına taşla vurarak öldürdü Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi metruk binada kavga ettiği kişinin kafasına taşla vurarak öldürdü.

Tartıştığı kişiyi kafasına taşla vurarak öldürdü

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi metruk binada kavga ettiği kişinin kafasına taşla vurarak öldürdü.

Olay saat 18.30'da Ankara'nın Çankaya ilçesi Marmara sokakta metruk bir binada meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunan Batuhan Y. ile Ali Rıza Koçak sokakta karşılaştı. İkili arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokaktaki terk edilmiş binaya geçen Batuhan Y. ile Ali Rıza Koçak kavgayı burada da sürdürdü. Kavganın sonunda Batuhan Y. yerde bulduğu taşı Kocak'ın başına vurmaya başladı. Kocak, aldığı darbelerle yerde hareketsiz kalırken, Batuhan Y. yaşlı adama vurmaya devam etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ali Rıza K'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Öte yandan polis ekipleri, kavganın başladığı sokağı emniyet şeridi ile koruma altına alarak, olay yerinde incelemede bulundu. Koçak'ın cansız bedeni daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı kişiyi kafasına taşla vurarak öldürdü
Tartıştığı kişiyi kafasına taşla vurarak öldürdü
Tartıştığı kişiyi kafasına taşla vurarak öldürdü
Tartıştığı kişiyi kafasına taşla vurarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY

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