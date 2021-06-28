Tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren Suriyeli, ülkesine kaçmak isterken yakalandı
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Tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren Suriyeli, ülkesine kaçmak isterken yakalandı

Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da tartıştığı kişiyi boş arazide bıçaklayarak öldüren Suriyeli zanlı tutuklandı.

Konya'da tartıştığı kişiyi boş arazide bıçaklayarak öldüren Suriyeli zanlı tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki boş bir arazide iki gün önce erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Abdullah Mansur el-Kaddas'a (24) ait olduğunu belirledi.

Araştırmayı derinleştiren polis, yaptığı çalışma neticesinde, el-Kaddas'ı öldüren şüphelinin Kusay el-Yasin (28) olduğunu tespit etti.

Harekete geçen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü polisiyle yaptıkları koordineli çalışma sonucunda, şüpheliyi, eşi ve iki akrabasıyla Suriye'ye kaçmak isterken Hatay'ın Belen ilçesinde gözaltına aldı.

Konya'ya getirilen ve emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden zanlı, "Eşimin beni aldattığından şüpheleniyorum. Mansur el-Kaddas'ın telefonunda eşimin fotoğraflarını gördüm. İkisini yüzleştirince aralarında ilişki olduğunu anladım. Daha sonra maktulü kovamaya başladım. Boş arazide yakalayarak bıçakladım." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren Suriyeli, ülkesine kaçmak isterken yakalandı
Tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren Suriyeli, ülkesine kaçmak isterken yakalandı
Tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren Suriyeli, ülkesine kaçmak isterken yakalandı
Tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren Suriyeli, ülkesine kaçmak isterken yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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