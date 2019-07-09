Tartıştığı karısının evden gitmesine kızdı evi ateşe verdi: 1 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'te yatalak olan 66 yaşındaki Cuma Yılmaz, tartıştığı karısı Elif'in evden gitmesi üzerine yatak ve perdelere döktüğü kolonya ile evi ateşe verdi. Ağır yaralı olarak evden çıkarılan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te 36 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında ayakları felç olan ve yatalak halde yaşamını sürdüren Cuma Yılmaz, gece karısı Elif ile tartıştı. İddiaya göre, karısının komşusuna gitmesinin ardından Cuma Yılmaz, yatağın yanındaki dolapta bulunan kolonyayı yatağa ve evin perdelerine döktü. Cebinden çıkardığı çakmak ile perde ve yatak örtüsünü tutuşturan Yılmaz, bir anda alevlerin arasında kaldı. Evden çıkan dumanları gören Cuma Yılmaz'ın karısı ve komşuları, yangına hortum ile müdahale ederken, olay yerine itfaiye ekiplerini de çağırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdükten sonra ise şahsı ağır yaralı olarak dışarıya çıkardı. Şahıs önce Şehitkamil Devlet hastanesi'ne kaldırılan Cuma Yılmaz, ardından sevk edildiği 25 Aralık devlet Hastanesi Yanık Merkezi'nde hayatını kaybetti.

Vücudunda ağır yanıkların olduğu öğrenilen cuma Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. yılmaz'ın cenazesi otopsinin tamamlanmasının ardından Asri Mezarlık'ta defin edilmek üzere ailesine teslim edilecek

Kaynak: İHA