9 yıllık evlilerdi! Gece evde tartıştığı karısını av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü - Haberler
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9 yıllık evlilerdi! Gece evde tartıştığı karısını av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü

9 yıllık evlilerdi! Gece evde tartıştığı karısını av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Demre ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Metin B., isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 9 yıllık eşini av tüfeğiyle vurdu. Sırtından yaralanmasının ardından kanlar içinde yerde kalan Ümmü Gülsüm B., olay yerinde can verdi.

Demre ilçesi Karabucak Mahallesi'nde önceki akşam saat 01.00 sularında, çiftçilikle uğraşan 37 yaşındaki Metin B., 9 yıllık eşi 1 çocuk annesi Ümmü Gülsüm B. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından Metin B., eşine av tüfeğiyle ateş etti. Sırtından vurulan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Metin B., olayı polis ekiplerine haber verdi.

POLİS MERKEZİNE GİDEREK TESLİM OLDU

İhbarın ardından eve gelen sağlık ve polis ekipleri Ümmü Gülsüm B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı ise polis merkezine giderek teslim oldu. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından genç kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

9 yıllık evlilerdi! Gece evde tartıştığı karısını av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü

9 yıllık evlilerdi! Karısını av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü

9 yıllık evlilerdi! Gece evde tartıştığı karısını av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü

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