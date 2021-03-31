İzmir'de koca dehşeti! Cani adam karısını boğarak öldürdü
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İzmir'de koca dehşeti! Cani adam karısını boğarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de koca dehşeti! Cani adam karısını boğarak öldürdü

İzmir'de dün eşiyle tartışan 41 yaşındaki adam, karısını elleriyle boğarak öldürdü. Olayın ardından eve gelen polisler, katil zanlısı kocayı salonda otururken buldu.

Dün akşam saatlerinde İzmir'in Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesindeki bir sitede meydana gelen olayda, Serkan ve Ceyda Ö. çifti, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. O sırada cinnet getiren Serkan Ö., karısı Ceyda Ö.'yü boğazını sıkarak öldürdü.

AİLESİ KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Kızları Ceyda Ö.'den haber alamayan ailesi ise çilingirle kapıyı açtıklarında Serkan Ö.'nün elinde bıçakla dışarıya çıktığını görüp durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çiftin yaşadıkları eve girdiklerinde korkunç gerçekle karşılaştı. Ceyda Ö.'yü yatak odasında hareketsiz halde bulan polis ekipleri, eşi Serkan Ö.'yü salonda kanepede otururken buldu.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Olay yerine gelen 112 ekipleri, Ceyda Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken katil zanlısı koca Serkan Ö. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Cinayeti itiraf eden Serkan Ö., polisteki ilk ifadesinde saat 17.00 sıralarında eşiyle tartıştıklarını ve ardından eşini elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi.

DAHA ÖNCE TARTIŞMALARINA ŞAHİT OLAN YOK

Serkan Ö.'nün Cinayet Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, Ceyda Ö. ise Menemen'de defnedildi. Komşuları, Çiğli'de esnaf olan Serkan Ö. ve ev hanımı Ceyda Ö.'nün tartıştıklarına daha önce hiç şahit olmadıklarını söyledi. 2 ve 13 yaşında iki çocukları olan çiftin, yaklaşık 10 yıldır kiracı olarak ikamet ettikleri evi ise 5 ay önce satın aldıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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