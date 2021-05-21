SAKARYA EŞİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ YAKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

SAKARYA EŞİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ YAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde eşiyle tartışan Bilal A., eşinin giysilerini yakınca, alevler evin çatısına sıçradı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde eşiyle tartışan Bilal A., eşinin giysilerini yakınca, alevler evin çatısına sıçradı. Evden çıkmak istemeyen Bilal A. güçlükle dışarı çıkarılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Adapazarı Güneşler Mahallesi 5060 Sokak'ta yaşayan Bilal A. öğle saatlerinde evde yalnız olduğu sırada eşiyle telefonla görüştü. Eşiyle tartışan Bilal A. telefonu kapattıktan sonra eşinin elbiselerini tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın evin çatısına sıçrayınca çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Bilal A. evden çıkmak istemedi. Bilal A., 'Eşime kızdım evi yaktım, benim evim değil mi' Çıkmak istemiyorum. Beni neden çıkarmaya çalışıyorsunuz?? diyerek ekiplere tepki gösterdi. Bilal A. güçlükle dışarı çıkarılırken, itfaiye ekibi yangını söndürdü. Bilal A. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürek hakkında, soruşturma başlatıldı.

SAKARYA EŞİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ YAKTI
SAKARYA EŞİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ YAKTI
SAKARYA EŞİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ YAKTI
SAKARYA EŞİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ YAKTI
SAKARYA EŞİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ YAKTI
SAKARYA EŞİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ YAKTI
SAKARYA EŞİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ YAKTI
SAKARYA EŞİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ YAKTI
SAKARYA EŞİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ YAKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Filistin yanlısı eylemciler, İsrail'in İngiltere'deki SİHA fabrikasında üretimi durdurdu
Filistin yanlısı eylemciler, İsrail'in İngiltere'deki SİHA fabrikasında üretimi durdurdu
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor-1
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor-1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Adem Büyük Ozan Tufan Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SAKARYA EŞİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ YAKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 17:28:13. #1.13#

title