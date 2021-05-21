SAKARYA EŞİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ YAKTI

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde eşiyle tartışan Bilal A., eşinin giysilerini yakınca, alevler evin çatısına sıçradı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde eşiyle tartışan Bilal A., eşinin giysilerini yakınca, alevler evin çatısına sıçradı. Evden çıkmak istemeyen Bilal A. güçlükle dışarı çıkarılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Adapazarı Güneşler Mahallesi 5060 Sokak'ta yaşayan Bilal A. öğle saatlerinde evde yalnız olduğu sırada eşiyle telefonla görüştü. Eşiyle tartışan Bilal A. telefonu kapattıktan sonra eşinin elbiselerini tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın evin çatısına sıçrayınca çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Bilal A. evden çıkmak istemedi. Bilal A., 'Eşime kızdım evi yaktım, benim evim değil mi' Çıkmak istemiyorum. Beni neden çıkarmaya çalışıyorsunuz?? diyerek ekiplere tepki gösterdi. Bilal A. güçlükle dışarı çıkarılırken, itfaiye ekibi yangını söndürdü. Bilal A. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürek hakkında, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı