Tartıştığı eşini tüfekle yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtı BURSA'da, Sercan A. tartıştığı eşi Başak A.'yı (20) baba evinde av tüfeğiyle sol bacağından yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtı.

BURSA'da, Sercan A. tartıştığı eşi Başak A.'yı (20) baba evinde av tüfeğiyle sol bacağından yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Başak A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildirken, polis Sercan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 6'ncı Ferah Sokak'ta meydana geldi. Geçen günlerde Sercan A. ile eşi Başak A., arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine Başak A., 1 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak babasının evine gitti. Konuşmak için eşinin yanına giden Sercan A. ile Başak A. arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Sercan A., otomobildeki av tüfeğini alarak tekrar eve çıktı. Başak A.'ya av tüfeğiyle bir el ateş açan Sercan A., 1 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak olay yerinden kaçtı.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başak A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başak A.'nın, durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: DHA