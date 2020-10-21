Tartıştığı eşini silahla elinden yaralayıp küçük kızıyla kendini eve kapattı

Isparta'da tartıştığı eşini silahla elinden yaralayan adam, polise teslim olmamak için direniyor.

Isparta'da tartıştığı eşini silahla elinden yaralayan adam, polise teslim olmamak için direniyor. Kızıyla birlikte evin balkonunda bulunan adamı ikna çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında Modernevler Mahallesi 102'nci cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, tartıştığı eşi tarafından silahla elinden yaralanan kadın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polise teslim olmamak için kızıyla balkona geçen ve ismi henüz belirlenemeyen adamı ise yaklaşık bir saattir ikna edilmeye çalışılıyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı