Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
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Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Güncel

YOZGAT'ta Salih Talas (60), tartıştığı eşi Nazife Talas'ı (53) bıçaklayarak öldürdü.

YOZGAT'ta Salih Talas (60), tartıştığı eşi Nazife Talas'ı (53) bıçaklayarak öldürdü.

Merkeze bağlı Kavurgalı köyünde öğle saatlerinde Salih Talas ile 5 çocuğunun annesi Nazife Talas arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Salih Talas, tartışma sırasında eşini bıçakladı. Ağır yaralanan Nazife Talas, yakınları tarafından Yozgat Şehit Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazife Talas, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Salih Talas, jandarma tarafından gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu

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