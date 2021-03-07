Tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü (3)
07.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:09
UZAKLAŞTIRMA KARARINI DİLEKÇE VERİP KALDIRTMIŞAnkara'da eşi Reyhan Korkmaz'ı bıçaklayarak öldüren Zeynel Korkmaz hakkında 21 Ekim 2020'de uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.
UZAKLAŞTIRMA KARARINI DİLEKÇE VERİP KALDIRTMIŞ
Ankara'da eşi Reyhan Korkmaz'ı bıçaklayarak öldüren Zeynel Korkmaz hakkında 21 Ekim 2020'de uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Ancak Reyhan Korkmaz'ın, 9 Şubat 2021'de mahkemeye dilekçe ile başvurarak eşi hakkındaki uzaklaştırma kararını kaldırttığı belirlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı