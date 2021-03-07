Tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü (3)

07.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:09
Tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü (3)

UZAKLAŞTIRMA KARARINI DİLEKÇE VERİP KALDIRTMIŞAnkara'da eşi Reyhan Korkmaz'ı bıçaklayarak öldüren Zeynel Korkmaz hakkında 21 Ekim 2020'de uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI DİLEKÇE VERİP KALDIRTMIŞ

Ankara'da eşi Reyhan Korkmaz'ı bıçaklayarak öldüren Zeynel Korkmaz hakkında 21 Ekim 2020'de uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Ancak Reyhan Korkmaz'ın, 9 Şubat 2021'de mahkemeye dilekçe ile başvurarak eşi hakkındaki uzaklaştırma kararını kaldırttığı belirlendi.

 


Tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Hande Soral Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 18:09:33. #1.14#
title