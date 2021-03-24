Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü (2)
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Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü (2)

24.03.2021 01:22 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:25
Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü (2)

TUTUKLANDIAydın'da Efeler ilçesinde, tartıştığı babası Barış Vural'ı (45) av tüfeğiyle vurarak öldüren Yiğit Kaan Vural'ın (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Aydın'da Efeler ilçesinde, tartıştığı babası Barış Vural'ı (45) av tüfeğiyle vurarak öldüren Yiğit Kaan Vural'ın (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Yiğit Kaan Vural, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Cemal YILDIRIM/EFELER (Aydın), - 


Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM

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