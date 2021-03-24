Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü (2)
24.03.2021 01:22 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:25
TUTUKLANDIAydın'da Efeler ilçesinde, tartıştığı babası Barış Vural'ı (45) av tüfeğiyle vurarak öldüren Yiğit Kaan Vural'ın (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Aydın'da Efeler ilçesinde, tartıştığı babası Barış Vural'ı (45) av tüfeğiyle vurarak öldüren Yiğit Kaan Vural'ın (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Yiğit Kaan Vural, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cemal YILDIRIM/EFELER (Aydın), -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM