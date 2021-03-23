Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü
23.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:23
AYDIN'da 21 yaşındaki Yiğit Kaan V., tartıştığı babası Barış V.'yi (45) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.
AYDIN'da 21 yaşındaki Yiğit Kaan V., tartıştığı babası Barış V.'yi (45) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.
- Aydın
Efeler ilçesi Fatih Mahallesi'nde, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında yaşanan olayda,Yiğit Kaan V., henüz bilinmeyen nedenle babası Barış V. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yiğit Kaan V., babası Barış V.'ye av tüfeğiyle ateş etti. Baba kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine adrese polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Barış V.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yiğit Kaan V., polis tarafından gözaltına alındı.Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
- Aydın
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM