Tartıştığı Babasını Tabancayla Vurdu

GAZİANTEP'te 25 yaşındaki Resul Yavuz, bilinmeyen nedenle tartıştığı babası 46 yaşındaki Kemal Yavuz'a tabancayla ateş açıp kaçtı. Sol bacağından yaralanan Kemal Yavuz, hastanede tedaviye alındı.



Olay, gece saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Yavuz ile oğlu Resul Yavuz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Resul Yavuz, yanında bulundurduğu tabancayla babası Kemal Yavuz'a ateş açtı. Kemal Yavuz sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, Resul Yavuz ise plakası belirsiz motosikletle kaçtı.



Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yavuz, acil serviste tedaviye alındı. Jandarma, babasının Resul Yavuz'u yakalamak için çalışma başlattı. - Gaziantep