Tartıştığı arkadaşlarını darbetti; bir arkadaşı öldü, diğeri ağır yaralandı
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Tartıştığı arkadaşlarını darbetti; bir arkadaşı öldü, diğeri ağır yaralandı

BURSA'da, A.Y. (24), çıkan tartışmada birlikte alkol aldığı arkadaşları Kenan Aydın (35) ve Adem Yıldırım'ı (35) darbederek yaraladı.

Tartıştığı arkadaşlarını darbetti; bir arkadaşı öldü, diğeri ağır yaralandı
19.06.2020 20:02 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:05

BURSA'da, A.Y. (24), çıkan tartışmada birlikte alkol aldığı arkadaşları Kenan Aydın (35) ve Adem Yıldırım'ı (35) darbederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Adem Yıldırım hayatını kaybetti. Kaçan A.Y. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler köyü yolunda meydana geldi. Zeyniler köyü yolunda iddiaya göre alkol alan A.Y. ile arkadaşları Kenan Aydın ve Adem Yıldırım arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y., arkadaşları Yıldırım ve Aydın'ı darbetti. 2 arkadaş kanlar içinde yere yığılırken, A.Y. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Adem Yıldırım doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kenan Aydın'ın tedavisine devam edildiği bildirildi.

A.Y. yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, yaralı Aydın'ın ifadesine başvurdu. Arama çalışması başlatan polis ekipleri, A.Y.'yi yaya olarak olay yerinden yaklaşık 4 kilometre mesafede yakaladı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen A.Y. burada verdiği ilk ifadesinde, arkadaşları Adem Yıldırım ve Kenan Aydın ile birlikte Zeyniler Köy yolu civarında alkol alırken kavga ettiklerini, karşılıklı birbirlerini darbettiklerini, kendisinin daha sonra olay yerinden ayrıldığını söylediği öğrenildi. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y. adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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