Tartıştığı arkadaşı tarafından kafasından bıçaklanan genç, kanlar içinde sağlık ocağına sığındı

Kocaeli'de, sokak ortasında tartıştığı arkadaşı tarafından kafasından bıçaklanan Hüseyin T., kanlar içinde sağlık ocağına sığındı. Burada ilk müdahalesi yapılan genç hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde öğlen saatlerinde Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Site Sokak üzerinde meydana geldi. Hüseyin T., arkadaşı Halil Ş. ile birlikte sokak üzerinde tartışmaya başladı.

BIÇAĞI ARKADAŞININ BAŞINA SAPLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Halil Ş. cebinden çıkarttığı bıçağı, Hüseyin T.'nin başına sapladı. Bıçak darbesi ile yaralanan Hüseyin T., kanlar içinde yerde kalırken, arkadaşını kanlar içinde gören Halil Ş. ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin yardımıyla sokak üzerindeki sağlık ocağına götürülen yaralı gence ilk müdahalesi sağlık ocağındaki doktor tarafından yapıldı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşınan yaralı Hüseyin T., Derince Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN