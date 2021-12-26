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Tartıştığı annesini öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı (2)

Tartıştığı annesini öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı (2)
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

'O KENDİNİ ÖLDÜRDÜ'Tartıştığı annesi Sevda Yalın'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Alican E.'nin (27) ilk ifadesinde "Annemi ben öldürmedim. Kendi, kendini bıçakladı" dedi.

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İZMİR (DHA) - 'O KENDİNİ ÖLDÜRDÜ'

Tartıştığı annesi Sevda Yalın'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Alican E.'nin (27) ilk ifadesinde "Annemi ben öldürmedim. Kendi, kendini bıçakladı" dedi. Eve alkollü geldiği öne sürülen Alican E.'nin "Geçmiş aile meseleleri yüzünden aramızda tartışma çıktı. Sonra annem bıçağı kendine sapladı. Ben bıçaklamadım" diyerek ifade verdiği belirtildi. Hayatını kaybeden Sevda Yalın'ın cenazesi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Gözaltına alınan Alican E.'nin polisteki işlemleri sürüyor.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


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