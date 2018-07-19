Tartıştığı Akrabasını Bıçakla Öldürdü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, tartıştığı teyzesinin oğlunu bıçakla öldürdü.

İlçeye bağlı Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'ndeki bir markette çalışan Yücel G. (32) ile yanına gelen akrabası D.K. (34) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine D.K, bıçakla Yücel G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Yücel G, olay yerinde yaşamını yitirdi.

D.K. ise Çarşamba Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.