Tartışmanın dozu yükseliyor! Kendisi için "çürümüş zihniyetli" diyen Bakan Varank'a Naci Görür'den yanıt: Objektif olan her insan görür
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Tartışmanın dozu yükseliyor! Kendisi için "çürümüş zihniyetli" diyen Bakan Varank'a Naci Görür'den yanıt: Objektif olan her insan görür

Tartışmanın dozu yükseliyor! Kendisi için 'çürümüş zihniyetli' diyen Bakan Varank'a Naci Görür'den yanıt: Objektif olan her insan görür
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür arasındaki 'uçan araba' polemiği devam ediyor. Naci Görür, kendisi için "çürümüş zihniyetin temsilcisi" diyen Bakan Varank'a yanıt verdi. Görür, "Objektif olan her insan o tweetlerde çağdaş, aydın, bilime inanan, insanını seven, gençlere gerçekçi yol gösteren vatansever bir görüş görür" dedi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkılarıyla geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'ye eleştirilerde bulunmuştu. Bakan Varank'tan da Görür'e cevap geldi. Bakan Varank, ünlü profesörü "çürümüş zihniyetin temsilcisi" olarak nitelendirdi. Bu sözlerin ardından Naci Görür'den de yanıt geldi.

DÜNYA LİDERLİĞİ HEDEFİ KOYULDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün gerçekleşen bir programda Türkiye'nin uçan arabalar konusunda dünyada liderliğe oynayacağını söylemişti. Konuyla ilgili de Prof. Dr. Naci Görür bakanı eleştirmiş ve "Dünyada üniversitelerinin esamesi okunmayan, AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak? Olsa bile bu sağlıklı ve sürdürülebilir olur mu? Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz. Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru. Sevgiyle" notuyla bir paylaşım yaptı.

"OBJEKTİF OLAN HER İNSAN GÖRÜR"

Görür bu olayın üzerine Bakan Varank'ın kendisine kızmış olduğunu dile getirdiği ancak açıklamasının gerçekçi olduğunu savunduğu yeni bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Objektif olan her insan o tweetlerde çağdaş, aydın, bilime inanan, insanını seven, gençlere gerçekçi yol gösteren vatansever bir görüş görür. Sevgiyle" sözlerini dile getiren Görür'ün tam paylaşımı şöyle:

"Arkadaşlar iyi geceler. Şimdi gördüm. Bir bakanımız uçan arabalarla ilgili tweetime çok kızmış ve benim için 'çürümüş zihniyetli' demiş. Yazdığım bu tweeti ve hemen peşinden yazdığım ikinci tweeti tekrar okudum. Objektif olan her insan o tweetlerde çağdaş, aydın, bilime inanan, insanını seven, gençlere gerçekçi yol gösteren vatansever bir görüş görür. Sevgiyle"

Tartışmanın dozu yükseliyor! Kendisi için 'çürümüş zihniyetli' diyen Bakan Varank'a Naci Görür'den yanıt: Objektif olan her insan görür

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Tartışmanın dozu yükseliyor! Kendisi için "çürümüş zihniyetli" diyen Bakan Varank'a Naci Görür'den yanıt: Objektif olan her insan görür - Haberler
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