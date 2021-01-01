Tartışmalarıyla tanıdığımız Hakan Bayrakçı canlı yayında piyano çaldı

Daha önce girdiği şiddetli tartışmalar ile tanıdığımız kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı canlı yayında piyano çaldı. Bayrakçı'nın kısa resitali izleyenleri mest etti.