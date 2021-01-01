Tartışmalarıyla tanıdığımız Hakan Bayrakçı canlı yayında piyano çaldı
01.01.2021 08:06 | Son Güncelleme: 01.01.2021 08:22
Daha önce girdiği şiddetli tartışmalar ile tanıdığımız kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı canlı yayında piyano çaldı. Bayrakçı'nın kısa resitali izleyenleri mest etti.
Sonar Araştırma Şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı dün katıldığı CNN Türk canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
PİYANONUN BAŞINA GEÇTİ
Semiha Şahin'in sunduğu 'CNN Türk Masası' adlı programda 2020 yılında yaşananlar tartışılırken, programın geleneği haline gelen 'Edebiyat molası' bölümünde Hakan Bayrakçı piyanonun başına oturdu.
KISA BİR PERFORMANS SERGİLEDİ
Bayrakçı 2020'nin son programında yeni yıla saatler kala izleyenlere kısa bir piyano resitali sundu. Bayrakçı'nın performansı sosyal medyada da konuşuldu.