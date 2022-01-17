Tartışmalara Ali Babacan da katıldı! Sosyal medyadan paylaştığı mesajla Sezen Aksu'ya destek çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tartışmalara Ali Babacan da katıldı! Sosyal medyadan paylaştığı mesajla Sezen Aksu'ya destek çıktı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Sezen Aksu'nun şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadeleri tartışma yaratmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Aksu'ya tepki gösterirken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan destek geldi. Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sezen Aksu'nun hedef alınması kabul edilemez" dedi.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun"Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısında Hz. Adem ve Havva ile ilgili kullandığı ifadeler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Aksu, günlerdir Twitter'da en çok konuşulan isim oldu.

DİYANET TEPKİ GÖSTERDİ

Sezen Aksu'yla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı da açıklama yaptığı. Diyanet'in açıklamasında dini değerlere hassasiyet çağrısı yapılarak, "Hz. Adem ile Hz. Havva bütün insanlığın müşterek değeri ve ortak atalarıdır" denildi.

ALİ BABACAN DESTEK VERDİ

Aksu'ya destek verenlerden biri ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu'nun hedef alınması kabul edilemez" dedi.

Tartışmalara Ali Babacan da katıldı! Sosyal medyadan attığı tweetle Sezen Aksu'ya destek çıktı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Diyanet İşleri, Deva Partisi, Ali Babacan, Sezen Aksu, Politika, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title