Tartışmak bile saygısızlık
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Tartışmak bile saygısızlık

22.03.2021 09:12 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:16
Tartışmak bile saygısızlık

Ünlü söz yazarı, çıkışta Özdemir Erdoğan'ın "Zeki Müren gençlere kötü örnek oluyordu" açıklaması hakkında konuştu: "Zeki Müren, adını tarihe altın harflerle yazdırmış.

Ünlü söz yazarı, çıkışta Özdemir Erdoğan'ın "Zeki Müren gençlere kötü örnek oluyordu" açıklaması hakkında konuştu: "Zeki Müren, adını tarihe altın harflerle yazdırmış. Günümüzdeki gençler aşkını Zeki Müren'in şarkıları ile dile getiriyor. Tartışmak bile saygısızlık."

Kaynak: Hürriyet

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