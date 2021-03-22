Tartışmak bile saygısızlık
22.03.2021 09:12 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:16
Ünlü söz yazarı, çıkışta Özdemir Erdoğan'ın "Zeki Müren gençlere kötü örnek oluyordu" açıklaması hakkında konuştu: "Zeki Müren, adını tarihe altın harflerle yazdırmış.
Ünlü söz yazarı, çıkışta Özdemir Erdoğan'ın "Zeki Müren gençlere kötü örnek oluyordu" açıklaması hakkında konuştu: "Zeki Müren, adını tarihe altın harflerle yazdırmış. Günümüzdeki gençler aşkını Zeki Müren'in şarkıları ile dile getiriyor. Tartışmak bile saygısızlık."
Kaynak: Hürriyet